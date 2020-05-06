Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath

https://static.news.ru/photo/177eba74-8fa1-11ea-9cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mortal Kombat 11

Студия NetherRealm представила расширение Aftermath для файтинга Mortal Kombat 11. В игре появятся три дополнительных персонажа (Фудзин, Шива и Робокоп), три новых скина, а также продолжится сюжетная кампания.

Игроки смогут купить расширение отдельно или получить его в составе издания Mortal Kombat 11: Aftermath, которое включает в себя основную игру и боевой набор Kombat Pack. Aftermath выйдет 26 мая.

Разработчики также выпустят бесплатное обновление. Оно добавит в файтинг новые арены, фаталити и добивания Friendship.

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