Разработчик исправил часть ошибок Cyberpunk 2077

https://static.news.ru/photo/8d74d868-a822-11eb-99f2-96000091f725_660.jpg Фото: Cyberpunk 2077/facebook.com

Компания CD Projekt RED выпустила обновление для игры Cyberpunk 2077. Патч исправляет часть ошибок, на которые жаловались игроки.

Кроме того, разработчики повысили производительность и стабильность игры, говорится на сайте организации.

Мы исправили самые распространённые ошибки, о которых нам сообщали после выхода предыдущего патча, и внесли очередные изменения, повышающие стабильность и производительность игры, — отмечается в сообщении.

Авторы исправили несколько распространённых ошибок при выполнении заданий, в игре в открытом мире, а также проблемы с отображением одежды. Кроме того, они улучшили оптимизацию для консолей нового поколения Xbox One и PlayStation 5.

Следующее обновление игроки ожидают 10 июня. По данным, которые привёл один из пользователей Reddit, вместе с патчем в игру вернут часть контента, который вырезали при релизе. Однако CD Projekt RED не комментировала эту информацию.

По данным разработчика, Cyberpunk 2077 за первые 20 дней (до конца 2020 года) разошлась тиражом 13,7 млн копий. Большинство покупок (56%, или 7,76 млн копий) произошло на ПК, 28% купили на PlayStation 4, ещё 17% — на Xbox.

При этом новая игра от CD Project RED не понравилась игрокам. В конце 2020 года юридическая компания Rosen обратилась в суд с коллективным иском против разработчика Cyberpunk 2077 — польской студии CD Projekt RED. Истцы недовольны качеством консольных версий игры и требуют возместить убытки.

В документах указано, что фирма вводила инвесторов в заблуждение, пока Cyberpunk 2077 находилась на стадии создания. О том, что в экшен с элементами РПГ невозможно нормально играть на Xbox One и PS4, стало известно только после её выпуска. Проблемы возникают из-за огромного количества ошибок и багов.

В CD Projekt RED извинились за проблемы с игрой у пользователей консолей. Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что им следовало уделить больше внимания на оптимизацию игры для консолей предыдущего поколения.