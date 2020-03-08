https://static.news.ru/photo/afd3dca4-6149-11ea-8e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

В Сети продолжают появляться подробности о новой консоли PlayStation 5 (PS5). Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.

По его словам, устройство обеспечит очень реалистичное изображение в играх. Приставка поддерживает плотность пикселей до 4096 п/м. Благодаря этому изображение будет чрезвычайно детализированным. В интервью Official PlayStation Magazine Далко заявил, что вдохновлён открывающимися возможностями, сообщает Ixbt.

Среди других особенностей устройства разработчик выделил возможность трассировки лучей в реальном времени.

NEWS.ru писал, что себестоимость PS5 составляет $450. Это связано с использованием в производстве дефицитных компонентов. Аналитик Macquarie Capital Дэмиан Тонг считает, что Sony столкнётся с трудностями при реализации столь дорогого устройства. Он напомнил, что PS4 Pro — самое дорогое устройство в линейке PlayStation ($399,99) — часто продавали со скидкой.

Продажи приставки могут начаться в конце 2020 года, если релиз устройства не отложат из-за вспышки коронавируса.