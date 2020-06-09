PS4 Pro остаётся самой популярной консолью в России

«Яндекс.Маркет» в преддверии презентации игр для PlayStation 5 поделился данными о спросе на игровые консоли в России. В период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года самым популярным устройством осталось PS4 Pro.
Второе и третье места также закрепились за Slim-версиями консолей Sony на 1 Тб и 500 Гб соответственно. Четвёртая позиция досталась гибридной Nintendo Switch, а замыкает пятёрку лидеров Microsoft Xbox One S на 1 Тб.
Что касается игр, то за минувший год самым популярным тайтлом у россиян оказался футбольный симулятор FIFA 20. Второе место занял вестерн Red Dead Redemption, третье — GTA V. Четвёртая и пятая позиция достались Minecraft и Death Stranding соответственно. Среди VR-гарнитур лидеры распределились следующим образом:
- Oculus Rift S.
- PlayStation VR.
- VR Box VR 2.0.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony определилась с новой датой презентации игр для PlayStation 5. Онлайн-мероприятие пройдёт 11 июня в 23:00 по московскому времени.
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