PS4 Pro остаётся самой популярной консолью в России

https://static.news.ru/photo/8ea91166-aaeb-11ea-b31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

«Яндекс.Маркет» в преддверии презентации игр для PlayStation 5 поделился данными о спросе на игровые консоли в России. В период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года самым популярным устройством осталось PS4 Pro.

Второе и третье места также закрепились за Slim-версиями консолей Sony на 1 Тб и 500 Гб соответственно. Четвёртая позиция досталась гибридной Nintendo Switch, а замыкает пятёрку лидеров Microsoft Xbox One S на 1 Тб.

Что касается игр, то за минувший год самым популярным тайтлом у россиян оказался футбольный симулятор FIFA 20. Второе место занял вестерн Red Dead Redemption, третье — GTA V. Четвёртая и пятая позиция достались Minecraft и Death Stranding соответственно. Среди VR-гарнитур лидеры распределились следующим образом:

Oculus Rift S. PlayStation VR. VR Box VR 2.0.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony определилась с новой датой презентации игр для PlayStation 5. Онлайн-мероприятие пройдёт 11 июня в 23:00 по московскому времени.