Продажи «Ведьмака 3» выросли после выхода Cyberpunk 2077

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Компания CD Project RED в 2020 году продала больше копий игры «Ведьмак 3: Дикая охота», чем в 2017, 2018 или 2019 году. В 2020 году состоялся релиз другой игры компании — Cyberpunk 2077, выход которой вызвал шквал критики со стороны геймеров.

В общей сложности продажи «Ведьмака» за всё время после выхода в 2015 году превысили 50 млн копий. При этом продажи игры в 2020 году стали лучшими после 2015 и 2016 годов, следует из финансового отчёта, опубликованного на сайте разработчика.

Cyberpunk 2077 за первые 20 дней (до конца 2020 года) разошёлся тиражом 13,7 млн копий. Большинство покупок (56% или 7,76 млн копий) произошло на ПК, 28% купили на PlayStation 4, ещё 17% — на Xbox.

Новая игра от CD Project RED не понравилась игрокам. В конце 2020 года юридическая компания Rosen обратилась в суд с коллективным иском против разработчика Cyberpunk 2077 — польской студии CD Projekt RED. Истцы недовольны качеством консольных версий игры и требуют возместить убытки.

В документах указано, что фирма вводила инвесторов в заблуждение, пока Cyberpunk 2077 находилась на стадии создания. О том, что в экшен с элементами РПГ невозможно нормально играть на Xbox One и PS4, стало известно только после её выпуска. Проблемы возникают из-за огромного количества ошибок и багов.

В CD Projekt RED извинились за проблемы с игрой у пользователей консолей. Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что им следовало уделить больше внимания на оптимизацию игры для консолей предыдущего поколения.