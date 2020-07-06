Игры

Презентация игр для Xbox пройдёт в конце июля

17:12, 06 июля 2020 20
Фото: Dawid Tatarkiewicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Microsoft объявила дату проведения игровой презентации Xbox. Мероприятие пройдёт 23 июля в 19:00 по московскому времени.

За час до презентации также пройдёт пре-шоу с игровым журналистом и организатором премии The Game Awards Джеффом Кили в рамках Summer Game Fest.

На ивенте Microsoft должна показать ряд проектов, в том числе для консоли следующего поколения Xbox Series X. Какие именно, компания пока не уточняет.

Xbox Series X поступит в продажу в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft готовит к презентации вторую консоль следующего поколения. Анонс устройства с кодовым названием Lockhart намечен на август.

Первоначально разработчики хотели показать более доступную версию Xbox Series X в июне в рамках игровой выставки E3 2020, но мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19, и Microsoft пришлось внести коррективы в планы.

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