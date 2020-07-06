Презентация игр для Xbox пройдёт в конце июля

https://static.news.ru/photo/369a28fe-bf93-11ea-a1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dawid Tatarkiewicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Microsoft объявила дату проведения игровой презентации Xbox. Мероприятие пройдёт 23 июля в 19:00 по московскому времени.

Xbox Games Showcase

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ÐÑÐµ-ÑÐ¾Ñ Ñ ÐÐ¶ÐµÑÑÐ¾Ð¼ ÐÐ¸Ð»Ð¸ Ð² ÑÐ°Ð¼ÐºÐ°Ñ Summer Game Fest Ð½Ð°ÑÐ½ÐµÑÑÑ Ð² 18:00 ÐÐ¡Ð Ð½Ð° YouTube. #XboxGamesShowcase pic.twitter.com/fYQo6Eq64v — Xbox RU (@xboxru) July 6, 2020

За час до презентации также пройдёт пре-шоу с игровым журналистом и организатором премии The Game Awards Джеффом Кили в рамках Summer Game Fest.

На ивенте Microsoft должна показать ряд проектов, в том числе для консоли следующего поколения Xbox Series X. Какие именно, компания пока не уточняет.

Xbox Series X поступит в продажу в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft готовит к презентации вторую консоль следующего поколения. Анонс устройства с кодовым названием Lockhart намечен на август.

Первоначально разработчики хотели показать более доступную версию Xbox Series X в июне в рамках игровой выставки E3 2020, но мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19, и Microsoft пришлось внести коррективы в планы.