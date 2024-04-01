«Смуту» слили в Сеть за пять дней до релиза Игра «Смута» появилась в Сети за пять дней до официального релиза

Фото: Cyberia Nova

Полная версия российской компьютерной игры «Смута» появилась в Сети за пять дней до официального релиза, а один из пользователей сайта DTF под ником Сережка Драконов уже ознакомился с новинкой. По его словам, в игре достойная графика, очень много диалогов, средний уровень боевой системы и «мертвый» открытый мир.

Как рассказал геймер, финальная версия игры оптимизирована гораздо лучше демо, при этом даже на среднем компьютере в нее можно комфортно играть. Графика, по словам автора публикации, вызывает восхищение, но только на самых высоких настройках.

В текстуры я провалился за четыре часа игры ровно один раз, но автосохранение меня спасло. Освещение работает только при включении люмена, он жрет умеренно производительность, но картинка местами становится просто офигенной, — написал он.

Также пользователь отметил, что авторам игры удалось передать атмосферу Руси, но игровой процесс омрачает большое количество диалогов — их настолько много, что через несколько заданий начинаешь забывать, о чем шла речь ранее и почему нужно идти в какую-то локацию. В завершение он подчеркнул, что неигровые персонажи проработаны плохо, наблюдать за ними бессмысленно, так как симуляция активности отсутствует.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании отечественной игровой консоли. До 15 июня специалисты должны предоставить программу о производстве консолей и создании собственной операционной системы.