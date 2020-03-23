https://static.news.ru/photo/dbac85ce-6d1f-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official S.T.A.L.K.E.R./facebook.com

Украинская студия GSC Game World показала первый скриншот видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. Предыдущая часть шутера, «Тень Чернобыля», вышла в Европе 23 марта 13 лет назад.

Изображение панорамы было сделано на движке игры. Помимо него, разработчики показали детализированный рисунок батона хлеба.

Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты, — говорится в сообщении компании.

В GSC Game World заявили, что это не единственный подарок, который ожидает поклонников игры в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, компания Nightdive Studios взялась за восстановление видеоигры Blade Runner 1997 года. Она будет доступна PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на ПК в Steam.