Появилось сравнительное видео графики в Silent Hill 2 Remake и оригинале

Фото: blooberteam.com

Видеоролик со вступительной катсценой и геймплеем Silent Hill 2 Remake появился в Сети. Опубликованные в YouTube кадры позволяют увидеть существенные изменения в графике по сравнению с оригиналом.

Так, обновленная вступительная катсцена стала богаче на детали, а главный герой демонстрирует больше эмоций по сравнению с роликом из оригинальной Silent Hill. Видео также позволяет сравнить некоторые элементы геймплея, в частности боевую систему. Так, статичная камера оригинальной игры сменилась видом от третьего лица. При этом во время боя прицеливание осуществляется из-за плеча персонажа.

Как сообщает портал IXBT, ссылаясь на польскую студию Bloober Team, ремейк Silent Hill 2 был технически готов еще в прошлом году, однако дата релиза не подтверждена до сих пор. Предположительно, разработчики ждут решения Konami и Sony, которые проводят маркетинговую кампанию.

