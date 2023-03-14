Популярную мобильную игру заблокировали для российских игроков Clash of Clans заблокировали для российских игроков

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Финская компания Supercell закрыла доступ мобильной игре Clash of Clans для пользователей из России и Белоруссии, сообщает портал VGTimes в Telegram-канале. При запуске приложения игроки начали получать уведомление о невозможности входа. При закрытии окна с уведомлением игра автоматически выключается.

При запуске VPN авторизация из России и Белоруссии срабатывает без проблем. Известно, что приложение исчезло из App Store и Google Play.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» вошла в топ-10 приложений, которые генерируют мировой трафик. По итогам 2022 года приложение заняло четвертую строчку рейтинга в категории «Мобильные социальные приложения» и девятую — в категории «Социальные приложения». Аудитория приложения выросла на 6,9% год к году и составила 76,9 млн человек.

28 февраля сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club также дали сбой у ряда пользователей. В тот же день юзеры столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты всё починили, сервис заработал в штатном режиме.