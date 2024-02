Популярная видеоигра привлекла мошенников Pocketpair сообщила о клонах игры Palworld, похищающих данные пользователей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Быстро набравшая популярность видеоигра в жанре симулятор выживания Palworld привлекла внимание не только 19 млн игроков, но и мошенников. Как сообщила студия-разработчик Pocketpair, злоумышленники уже штампуют клоны Palworld для мобильных устройств, которые могут похищать данные пользователей.

Приложения Palworld для телефонов нет. Приложения <…> появляются в App Store и Google Play, но они никак не связаны с нашей компанией. Мы сообщили об этой проблеме в Apple, которая управляет App Store, и Google, которая управляет Google Play. Помните, что загрузка этих приложений может привести к утечке личной информации, хранящейся на вашем смартфоне, — сказано в публикации на странице разработчиков в Twitter (X).

Ранее глава компании Naughty Dog Нил Дракманн рассказал, что задумывается о возможном продолжении серии The Last of Us. По его словам, третья часть начинает обрастать собственным концептом, но при этом глава будет связана с первыми двумя. Он признал, что сиквел сам по себе исключает необходимость продолжения, однако если третья серия все-таки выйдет, то это станет прекрасным окончанием истории.