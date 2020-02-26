https://static.news.ru/photo/20341fa8-58a9-11ea-8d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: GOGcomRU/facebook.com

Студия CD PROJEKT RED обновила политику возврата средств в сервис GOG. Теперь пользователи могут вернуть любую игру в течение 30 дней.

До обновления игроки могли получить деньги обратно только в том случае, если по истечении 30 дней они не скачивали и не запускали проект. Разработчики убрали эти пункты, дав юзерам возможность провести в игре какое-то время.

Мы следим за развитием ситуации после текущего обновления, чтобы убедиться, что никто не использует эту политику для нанесения вреда разработчикам, которые вкладывают своё время и душу в создание отличных игр. В таких случаях мы можем отказаться от возврате средств, — уточняет CD PROJEKT RED.

Ранее NEWS.ru рассказал, что CD PROJEKT RED отказалась от участия в выставке PAX East 2020 из-за вспышки коронавируса COVID-19.