Получасовой геймплей Assassin's Creed Valhalla утёк в Сеть

https://static.news.ru/photo/166b2bd8-bf60-11ea-828d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ubisoft.com

Ролик игрового процесса Assassin's Creed Valhalla («Assassin’s Creed Вальгалла») утёк в Сеть в минувшие выходные. Видео продолжительностью 30 минут показывает боевую систему, инвентарь и поэтапную осаду крепости.

Над созданием игры работает студия Ubisoft Montreal, известная поклонникам серии по «Чёрному флагу» и «Истокам». «Вальгалла» будет посвящена саге о яростном викинге по имени Эйвор, которого взрастили на легендах о битвах и воинской славе. Игроки, как и в предыдущей части, смогут выбрать пол протагониста, а также татуировки, боевую раскраску и экипировку.

Assassin's Creed Valhalla выйдет на PC (эксклюзивно в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store), Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series X в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft запланировала прямую трансляцию Ubisoft Forward 12 июля в 22:00 по московскому времени.