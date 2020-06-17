Pokémon Smile превращает чистку зубов в AR-приключение

https://static.news.ru/photo/4823dc06-b0a1-11ea-b80a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/iFunnyRomHack

The Pokémon Company представила новую игру про карманных монстров — Pokémon Smile. Она представляет собой проект с дополненной реальностью (AR), которая поможет детям лучше чистить зубы.

По сюжету Pokémon Smile, игроки помогают «спасти других покемонов от бактерий, расположенных в ротовой полости». Разработчики использовали AR, чтобы дети смогли «надеть» шляпы в виде знаменитых персонажей. По завершению уничтожения микробов пользователи вознаграждаются пойманным покемоном.

Pokémon Smile доступна бесплатно на iOS и Android.

В мае 2019 года NEWS.ru писал, что The Pokémon Company анонсировала аналогичную оздоровительную игру Pokémon Sleep. Её главная идея, как отмечают авторы, заключается в «превращении сна в развлечение».