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«Яндекс» добавил новые голоса в приложение Яндекс.Навигатор. Пользователи смогут слушать дорожные указания от двух персонажей вселенной Wacraft — Иллидана и Архимага.

Над новым набором работали актёры Владислав Копп и Михаил Шульц. Первый озвучивает игры Blizzard в течение многих лет: его голосом также говорит Вол’джина, другой персонаж Warcraft. Шульц принимал участие в озвучке первой версии Архимага для Warcraft III, которая не вошла в итоговое издание игры, но «породила множество мемов и креатива от поклонников вселенной».

Помимо голосов разработчики приложения также добавили новую иконку автомобиля в виде мясного фургона, знакомого поклонникам серии.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Blizzard прокомментировала ситуацию вокруг Warcraft 3: Reforged, обновлённой версии стратегии 2002 года. Разработчики заявили, что они сожалеют, что некоторые игроки «не получили того, чего ждали».