https://static.news.ru/photo/230c2c36-41a0-11ea-ad7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Atari Hotels/facebook.com

Atari объявила о сотрудничество с застройщиками True North Studio и GSD group. Они должны построить восемь отелей под брендом игровой компании в нескольких городах США.

Помимо конференц-залов, ресторанов, баров, кинотеатра и тренажёрного зала гости также смогут посетить игровые площадки с виртуальной и дополненной реальностью, а также арены и студии для проведения киберспортивных мероприятий.

Строительство первого отеля начнётся в Финиксе в середине 2020 года. В списке компании также значатся такие города, как Остин, Чикаго, Денвер, Лас-Вегас, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтл. Atari получит 5% дохода от каждого отеля, и за заключение сделки ей уже выплатили аванс в размере $600 тыс.

Ранее NEWS.ru посвятил специальный материал краху игровой индустрии 1983 года и роли Atari в этих событиях.