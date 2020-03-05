https://static.news.ru/photo/c3226abe-5eb5-11ea-af82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Entertainment Software Association (ESA), организатор игровой выставки E3, выпустил новое заявление в связи с введением в Лос-Анджелесе чрезвычайного положения из-за коронавируса COVID-19. Ассоциация продолжает готовиться к мероприятию, при этом ежедневно следит за развитием ситуации.

Здоровье и безопасность наших посетителей, участников, партнёров и сотрудников является нашим приоритетом. В то время как ESA продолжает готовиться к проведению безопасной и благополучной выставки E3 2020, мы ежедневно отслеживаем и оцениваем ситуацию, — говорится в заявлении.

Выставка должна пройти c 9 по 11 июня. В январе Sony официально подтвердила, что не приедет на E3 2020. Разработчики не считают, что площадка подойдёт для реализации их планов на текущий год.

С начала 2020 года из-за коронавируса также отменили несколько запланированных игровых и IT-мероприятий:

компания GSMA впервые отменила выставку MWC 2020 за всё время её существования;

организаторы Game Developer Conference (GDC) 2020 отложили мероприятие до лета;

компания Facebook отказалась проводить ежегодную конференцию для разработчиков F8;

компания Google решила отменить публичную часть ежегодной конференции I/O 2020.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple временно закроет магазин Apple Oriocenter в провинции Бергамо, Италия. Причиной этого стало распространение коронавируса COVID-19 в стране, где сейчас наблюдается самая сильная вспышка в Европе.