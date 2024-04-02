Новую часть «Ведьмака» создадут с помощью ИИ CD Projekt RED: к созданию новой части «Ведьмака» подключат ИИ

Фото: t.me/cdpr_official

Новая часть серии видеоигр «Ведьмак» будет создана с применением искусственного интеллекта, говорится на сайте польской компании-разработчика CD Projekt RED. По их информации, к работе над проектом были привлечены 403 специалиста.

Руководитель студии Адам Бадовски уточнил, что ИИ привлекут в качестве помощника разработчикам, но на производственный процесс это радикально не повлияет. Искусственный интеллект даст возможность избежать ошибок, допущенных при создании Cyberpunk 2077, уверен глава CD Projekt RED.

Мы верим, что в будущем нам удастся избежать проблем, подобных тем, с которыми мы столкнулись в предыдущей игре, — заявил он.

Анонс о старте работы над новой частью «Ведьмака» появился еще в январе. К проекту привлекли примерно две трети всего персонала CD Projekt RED.

Ранее стало известно, что полная версия российской компьютерной игры «Смута» появилась в Сети за пять дней до официального релиза, а один из пользователей сайта DTF под ником Сережка Драконов уже ознакомился с новинкой. По его словам, в игре достойная графика, очень много диалогов, средний уровень боевой системы и «мертвый» открытый мир.

До этого сообщалось, что Донской государственный технический университет (ДГТУ) приступил к созданию отечественного варианта игровой консоли PlayStation, она получит название PlaySpace. У специалистов уже есть прототип приставки.