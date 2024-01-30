Новую часть Deus Ex отменили после двух лет разработки Компания Eidos Montreal отменила разработку новой части Deus Ex

Фото: Eidos Montreal

Поклонники серии игр про киберпанк Deus Ex не увидят новую часть франшизы. Разработку проекта после двух лет работы отменили, а из студии Eidos Montreal, занимавшейся им, уволили почти 100 сотрудников, передает издание Bloomberg со ссылкой на инсайдерский источник.

Дата выхода следующей игры из вселенной ранее не анонсировалась, изначально планировалось, что активная фаза разработки начнется в 2024 году после двух лет подготовительных работ. Однако источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что весь проект в итоге решили свернуть. Вместо этого компания переключит свое внимание на создание оригинальной франшизы.

В официальном заявлении, опубликованном на платформе Х, ранее называвшейся Twitter, отмечается, что под сокращение попали 97 сотрудников студии. Конкретной причины там не назвали, ограничившись фразой о трудностях в этой области и ситуации в глобальной экономике.

Ранее геймеры сообщили о проблемах с игрой Suicide Squad: Kill The Justice League. Игроки, которым посчастливилось получить ранний доступ к игровой версии проекта, пожаловались на падение серверов, в том числе и во время стримов.