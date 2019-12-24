https://static.news.ru/photo/5c7fda16-2685-11ea-8725-fa163e074e61_660.jpg Фото: mrDUDOCHKA/pikabu.ru

Житель Нижнего Новгорода воссоздал свой город в симуляторе Cities: Skylines, разработанном финской компанией.

По словам автора работы, проект ещё не закончен, но уже функционирует. Сейчас население виртуального Нижнего Новгорода — около 60 тысяч человек. Автор воссоздал несколько районов и мосты, наладил трафик в городе.

По его словам, работа выполнена на 45%. Город в игре очень похож на настоящий, однако он не задумывался как точная копия, передаёт DTF . Несмотря на это, как рассказал создатель проекта, пробки на дорогах возникают в тех же местах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный Twitter ООН в России напомнил пользователям о Международном дне предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов. Однако к посту, рассказывающему об экологическом ущербе в результате военных действий, оказался прикреплён скриншот из постапокалиптической игры Fallout 3.