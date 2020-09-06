Nintendo перевыпустила ретро-приставку в честь 35-летия Super Mario Bros.

https://static.news.ru/photo/3dfd6a50-f02d-11ea-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Nintendo перевыпустила старую портативную приставку Game & Watch, посвящённую 35-летию игры Super Mario Bros.

Об этом компания заявила во время спонтанной презентации в начале сентября, пишет The Verge.

Новая версия портативной консоли отличается от популярных приставок конца прошлого века полноцветным ЖК-дисплеем. На приставке можно поиграть в Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, вышедшую в Японии под названием Super Mario Bros. 2, а также в Game & Watch: Ball, где главным персонажем также выступает Марио.

При создании дизайна консоли за основу был взят внешний вид +Control Pad 1980 года, отмечается в сообщении. Как и классические консоли Game & Watch, новый гаджет сможет работать в режиме электронных часов, в которые зашито множество пасхалок для фанатов серии игр про Марио.

Девайс поступит в продажу в США ограниченным тиражом 13 ноября, его цена составит $49,99.

Серии игр Super Mario Bros. от Nintendo 13 сентября исполняется 35 лет.

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