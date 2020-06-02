На минувшей неделе в США начались акции протеста после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивого чека на $20. По всей стране мирные шествия переросли в погромы с поджогами и мародёрством.

Властям более 40 городов на фоне волнений даже пришлось ввести комендантский час, а президент Дональд Трамп поручил министру обороны направить дополнительные федеральные войска для подавления гражданских беспорядков.

Игровая индустрия не осталась в стороне — многие крупные компании и знаменитые стримеры поддержали протесты и афроамериканцев.

Я надеюсь, что вы, чёрт возьми, услышите меня, когда я скажу следующее: эти люди [бунтуют], потому что их не слышали до сегодняшнего дня. Это продолжается на протяжении многих чёртовых лет. Когда люди остаются неуслышанными, вот тогда происходят беспорядки, — заявил в рамках прямой трансляции популярный стример Бенджамин DrLupo Лупо.

A black reporter @OmarJimenez gets arrested with valid media credentials while cooperating with police (all filmed live) and Georgeâs murderer is still free tells you all you need to know about Americaâs problems. I stand with the Black community, and all races. #JusticeForFloyd — Ninja (@Ninja) May 29, 2020

Я поддерживаю сообщество чернокожих и все другие расы. #СправедливостьдляФлойда, — написал в своём аккаунте в Twitter cтример Тайлер Ninja Блевинс.

30 мая генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в обращении к сотрудникам компании заметил, что им необходимо использовать все платформы и ресурсы в качестве движущей силы перемен.

Это реальная проблема. Это не просто какой-то один инцидент, а всё в совокупности, что привело к инциденту, который абсолютно необходимо изменить, — считает гендиректор корпорации.

После этого компания в Twitter выразила поддержку протестующим. В посте Microsoft указала, что не может молчать, и что сейчас «каждый из нас может объединить усилия для стимуляции изменений в наших сообществах и мире».

Вслед за Microsoft высказалась и компания Sony. Там считают, что молчание по поводу насилия и расизма, от которых страдают чернокожие люди, приравнивается к соучастию.

Заявление Sony заканчивается ставшим популярным в последние дни хэштегом #BlackLivesMatter («Жизни чернокожих важны»). Однако некоторым пользователям не понравился такой посыл. Юзер под псевдонимом @Mighty_Wolf99 ответил Sony хэштегом #AllLivesMatter, на что аккаунт компании парировал следующей фразой: «Жизни всех не будут важны, пока жизни чернокожих не будут важны».

All lives will not matter until Black lives matter. — Sony (@Sony) May 31, 2020

Игры подождут

Ряд игровых студий также поддержали движение #BlackLivesMatter. Среди них — Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls), Insomniac Games («Человек-паук» для PS4), Riot Games (League of Legends) и Naughty Dog (Uncharted, «Одни из нас»).

В начале лета должны были пройти игровые мероприятия, но в связи с волнениями в США разработчики решили отложить их на неопределённый срок. Одним из первых об отмене запланированного ивента заявила EA Sports — она должна была провести показ симулятора американского футбола Madden NFL 21.

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB — Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020

Мы найдём другое время, чтобы поговорить с вами о футболе. Потому что это (протесты. — NEWS.ru) сейчас важнее игры, важнее спорта, и требует от всех нас сплотиться и способствовать изменениям, — говорится в заявлении EA Sports.

Компании Activision пришлось отложить старт новых сезонов Call of Duty: Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile. По словам разработчиков, сейчас наступило время для того, чтобы те, кто высказывается за равенство, справедливость и перемены, были увидены и услышаны.

Однако больше всего игровое сообщество волновала судьба самого важного события начала лета — презентации тайтлов для игровой консоли PlayStation 5. В минувшие выходные пользователи Twitter заметили, что Sony начала рекламную кампанию ивента, выпустив промо-ролик на американском кабельном телеканале ESPN.

Sony is running ads for the PS5 event on television networks (ESPN)



Seems confident pic.twitter.com/yG3KlHXXrB — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) June 1, 2020

Некоторые юзеры решили, что Sony не будет менять дату презентации, однако 1 июня компания выпустила заявление, в котором сообщила о переносе онлайн-мероприятия.

Мы решили отложить мероприятие PlayStation 5, запланированное на 4 июня. Хотя мы понимаем, что игрокам по всему миру не терпится увидеть игры для PS5, мы считаем, что сейчас не время праздновать. Мы хотим сделать шаг назад и позволить более важным голосам быть услышанными, — говорится в заявлении.

Пост о переносе мероприятия PlayStation менее чем за сутки возглавил список сообщений, связанных с игровой индустрией, с наибольшим количеством лайков в Twitter.

Разработчики пока не спешат обозначать, когда пройдут запланированные ивенты.