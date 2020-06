Властям более 40 городов на фоне волнений даже пришлось ввести комендантский час, а президент Дональд Трамп поручил министру обороны направить дополнительные федеральные войска для подавления гражданских беспорядков.

Игровая индустрия не осталась в стороне — многие крупные компании и знаменитые стримеры поддержали протесты и афроамериканцев.