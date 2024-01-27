Названа самая продаваемая игра в истории Warner Bros. Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в истории Warner Bros.

Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в истории компании Warner Bros. и в мире за 2023 год, заявил президент WB Interactive Дэвид Хаддад изданию Variety. Он подчеркнул важности развития франшиз. Тираж тайтла по волшебному миру Гарри Поттера превысил 24 млн копий.

Игры играют уникальную и важную роль в сохранении наших франшиз актуальными, резонансными и захватывающими, потому что существует множество поклонников и множество людей, потребляющих контент, для которого игры являются отправной точкой, — отметил он.

На втором месте по прибыльности в 2023 году, — это игра Mortal Kombat 1. С момента сентябрьского выпуска уже продано три миллиона копий.

Ранее сообщалось, что лучшими играми Steаm по размеру валовой выручки оказались Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2 и Cаll of Duty. При составлении рейтинга учитывались данные о валовой выручке и количестве одновременных игроков. Сообщается, что в списки вошли игры, которые имели более 40 тысяч игроков без резких скачков в период с 1 января по 15 декабря 2023 года.

До этого появился первый тизер сериала по «Гарри Поттеру» от Warner Bros. и HBO. Известно, что состав актеров будет абсолютно новым, никто из звезд фильмов не вернется к своим ролям. Автор вселенной о Гарри Поттере Джоан Роулинг выступит одним из продюсеров.