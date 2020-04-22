Отмена игровой выставки E3 2020 из-за пандемии COVID-19 и её последующий переезд в цифровой формат внесли большие изменения в планы крупных компаний. Инсайдеры полагают, что анонсы, запланированные на мероприятии, теперь состоятся либо чуть раньше, либо, наоборот, позже.

Одной из таких компаний станет Microsoft. С отменой E3 2020 она получила больше возможностей с точки зрения маркетинга и распределения событий и анонсов на более широкий диапазон дат: что-то покажут в рамках Inside Xbox, что-то дадут пресс-релизами. По словам YouTube-блогеров, знакомых с планами компании, Microsoft проведёт в мае ивент, на котором представит бюджетную консоль следующего поколения с кодовым названием Lockhart.

Устройство должно заменить собой текущую Xbox One X и стать точкой входа в новое поколение для определённой части сообщества. Lockhart позиционируется как бюджетная консоль с некоторыми возможностями Xbox Series X — она получит графический чип мощностью четыре терафлопса, однако у неё также будет скоростной SSD и ограниченная трассировки лучей.

На майскую презентацию намекает и то, что Microsoft раздала прототипы бюджетной консоли сотрудникам для домашнего использования, чтобы они могли протестировать консоль и предоставить необходимые разработчикам отзывы. Больше технических подробностей о Lockhart на данный момент неизвестно.

От игр до аксессуаров

Демонстрацией второй консоли следующего поколения Microsoft не ограничится. Помимо предполагаемого анонса перезагрузки Fable от Playground Games и новых деталей о Halo Infinite команда Xbox готовит показать замену стереогарнитуры Xbox 2014 года. Новая версия наушников будет полностью беспроводной и совместимой с консолями компании, ПК и мобильными устройствами. Аксессуар также будет поддерживать Bluetooth и Xbox Wireless, сообщает Windows Central.

Несмотря на множественные сообщения инсайдеров и аналитиков, в текущей мировой обстановке планы Microsoft могут измениться в любой момент. Однако портал уверен, что компания не намерена хранить молчание в мае и, так или иначе, порадует поклонников новостями или анонсами.

Тем временем 16 апреля Microsoft зарегистрировала торговую марку Xbox Series X с обновлённым логотипом консоли, которую компания наверняка будет использовать в промо-материалах.

Xbox Series X Logo Seemingly Revealed https://t.co/h1o8NFDqZ9 pic.twitter.com/5ueToyIEGg — ResetEra NT (@ResetEraNT) April 22, 2020

Основная консоль получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс. Разработчики используют собственную запатентованную форму технологии Variable Rate Shading (VRS), которая сможет самостоятельно определить, для какого неприоритетного объекта требуется снизить разрешение. Этот метод обеспечит более стабильную частоту кадров, не влияя на конечное качество изображения.

Microsoft также позволит владельцам консолей ставить на паузу сразу несколько игр и практически мгновенно возвращаться в них с помощью функции Quick Resume.

Xbox Series X должна поступить в продажу осенью 2020 года. Новинка будет иметь обратную совместимость со всеми предыдущими консолями от Microsoft: игры будут запускаться с более стабильной частотой кадров и быстрым времени загрузки, а также улучшенным разрешением и визуальной чёткостью.