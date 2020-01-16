https://static.news.ru/photo/68503bd5-6423-429b-9fb5-2ceab321fd12_660.jpg Фото: Скриншот из игры Metro: Last Light

Издатель Deep Silver и студия 4A Games объявили о выходе сборника Metro Redux («Метро 2033. Возвращение») на Nintendo Switch. Игра станет доступна 28 февраля.

Версия постапокалиптического шутера для Switch включает в себя первые две части боевика, «Метро 2033» и «Метро 2033: Луч надежды», а также все вышедшие к ним DLC.

Ранее Epic Games подвела итоги дебютного года в сервисе Epic Games Store. Компания поделилась данными о самых продаваемых играх в России. Первое место заняла «Metro: Исход», третья часть знаменитой серии.

NEWS.ru также включил экшен в список лучших игр 2019 года.