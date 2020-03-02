https://static.news.ru/photo/4a922fbc-5c8f-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Entertainment/youtube.com

Marvel и южнокорейская студия Netmarble представили в рамках выставки PAX East 2020 мобильную игру Marvel Future Revolution. Проект представляет собой условно-бесплатную мультиплеерную RPG в открытом мире.

Действие Future Revolution развернётся после события Convergence («Слияние»), катастрофы мультивселенной, после которой разные Земли объединились. Игроки смогут взять под управление таких супергероев, как Капитан Америка, Доктор Стрэндж, Капитан Марвел и Человек-паук.

Мобильная RPG предложит богатую кастомизацию для создания уникального образа одного из классических персонажей Marvel.

Marvel Future Revolution выйдет на iOS и Android. Дата выхода игры пока неизвестна.

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