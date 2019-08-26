Компания Nintendo объявила дату выхода мобильной гоночной игры Mario Kart Tour. Она станет доступна пользователям iOS и Android 25 сентября.
Pre-registration for Mario Kart Tour is now available! For more details, please click here:— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN)
https://t.co/loB3wf6eOv #MarioKartTourwill be available on 9/25. We hope you're looking forward to getting behind the wheel of this new game! pic.twitter.com/afPFp94iNi 27 августа 2019 г.
Mario Kart Tour представляет собой условно-бесплатную игру с внутриигровыми покупками. Разработчики добавят как новые трассы, вдохновлённые реальными локациями, так и классические трассы.
Кроме того, игроков ждёт новый режим Frenzy, дающий гонщикам бесконечный запас определённого предмета и неуязвимость.
Пользователи Android также могут принять участие в бета-тестировании Mario Kart Tour.
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