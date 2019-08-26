Фото: Nintendo

Компания Nintendo объявила дату выхода мобильной гоночной игры Mario Kart Tour. Она станет доступна пользователям iOS и Android 25 сентября.

Mario Kart Tour представляет собой условно-бесплатную игру с внутриигровыми покупками. Разработчики добавят как новые трассы, вдохновлённые реальными локациями, так и классические трассы.

Кроме того, игроков ждёт новый режим Frenzy, дающий гонщикам бесконечный запас определённого предмета и неуязвимость.

Пользователи Android также могут принять участие в бета-тестировании Mario Kart Tour.

Ранее News.ru рассказал, что Blizzard запустила сервер World of Warcraft Classic. За событием пользователи следили на Twitch, где раздел многопользовательской ролевой игры собрал 1,1 млн зрителей.

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