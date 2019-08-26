Фото: Nintendo

Blizzard запустила сервера World of Warcraft Classic. За событием пользователи следили на Twitch, где раздел многопользовательской ролевой игры собрал 1,1 млн зрителей.

Классическая версия WoW обошла другие проекты на стриминговой платформе в несколько раз: у GTA V было свыше 140 тысяч, у Minecraft — более 100 тысяч, а Fortnite не добрался и...