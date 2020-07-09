«Кровная вражда: Ведьмак. Истории» вышла на iOS

https://static.news.ru/photo/1a5095c8-c1d9-11ea-b820-fa163e074e61_660.jpg Фото: CD PROJEKT RED

Студия CD PROJEKT RED объявила о выходе «Кровной вражды: Ведьмак. Истории» на iOS. «Яблочные» пользователи могут купить её в App Store.

Сюжетная кампания «Гвинта» совмещает в себе исследование мира, головоломки и карточные бои. Игрокам в роли королевы Лирии и Ривии Мэвы предстоит собрать мощную армию и вновь вступить на тропу войны.

По словам разработчиков, iOS-версия включает новую механику управления, адаптированную под сенсорные экраны, а также поддержку облачного сохранения, позволяющую продолжать игру на ПК или мобильном устройстве без потери прогресса.

На Android «Кровная вражда» выйдет до конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что съёмки второго сезона сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского, начнутся 17 августа 2020 года. Работу ранее пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.