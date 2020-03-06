Число жертв коронавируса COVID-19 с каждым днём становится всё больше. Под удар попали не только жители десятков стран, но и различные индустрии, начиная от кино и заканчивая IT и играми. Опасаясь распространения и переживая за собственных сотрудников и гостей, организаторы мероприятий отменяют один ивент за другим.

Первой крупной жертвой COVID-19 стала MWC 2020, крупнейшая выставка мобильных технологий, которую GSMA отменила в середине февраля впервые за её 33-летнюю историю. Десятки компаний отказались от участия в мероприятии ещё до её начала, и ассоциация делала всё возможное, чтобы не допустить полного краха.

Когда исход был почти предрешён, GSMA даже обращалась к испанскому правительству, чтобы власти, в свою очередь, объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Это позволило бы с помощью страховки покрыть часть расходов на организацию выставки. Несмотря на отмену мероприятия, некоторые компании нашли выход из ситуации, заменив реальные площадки на цифровые. Онлайн-презентации помогли производителям смартфонов показать новинки, которые должны были опробовать участники и гости барселонской выставки.

Следом за MWC 2020 практически по аналогичной схеме пострадала конференция игровых разработчиков Game Developer Conference (GDC) 2020. Правда, организаторы не отменили её, а просто отложили до лета. Тем временем ситуация с коронавирусом в США ухудшалась — с середины по конец февраля количество заражённых увеличилось почти в 5 раз (с 15 до 70 человек) —, что также осложнило проведение крупных мероприятий в стране. Техногигантам Facebook и Google пришлось отменить собственные конференции, хотя и F8, и I/O 2020 должны были пройти в мае. Но, также как их коллеги по индустрии, компании планируют заменить публичные выступления на видеоролики и стримы.

Xinhua/Global Look Press

Сейчас игровое и техносообщество внимательно следят за ESA и Apple. Купертинцы традиционно проводят в начале июня собственную конференцию, где презентуют новые версии операционных систем и иногда радуют новыми устройствами. Однако, по данным инсайдеров, компания также планирует показать бюджетный iPhone (SE 2 или 9) в конце марта. Коронавирус уже здорово ударил по производству «яблочных» девайсов, так что демонстрация новинки остаётся под большим вопросом. Как и летний ивент для разработчиков.

С ESA ситуация совершенно другая — ассоциация занимается организацией крупней выставки в игровой индустрии E3. В начале июня в Лос-Анджелес (где на днях было введено чрезвычайного положения из-за коронавируса) съезжаются сотни разработчиков со всего мира с десятками важных (и не очень) анонсов, включая главных игроков — Microsoft, Sony и Nintendo. Правда, Sony в начале января объявила, что пропустит выставку второй год подряд, объяснив это тем, что площадка не подойдёт для реализации их планов на текущий год. А ведь уже в конце 2020-го на рынке должны появиться консоли следующего поколения. Если, конечно, COVID-19 не нарушит и эти планы.

В случае отмены E3 2020 многие компании наверняка уйдут в онлайн. И могут сделать это навсегда, поскольку осознают все преимущества цифрового формата, самым главным из которых станут деньги. Ведь сколько средств и ресурсов сможет сэкономить издатель, если откажется от публичной демонстрации в пользу прямых-трансляций из офиса или заранее записанных роликов? Nintendo, к слову, уже славится подобными ивентами, известными как Nintendo Direct.

Если E3 2020 будет отменена, и издатели видеоигр вместо этого будут проводить цифровые мероприятия, я предполагаю, что большинство из них посмотрят на то, как мало они теряют, не участвуя в ней (и сколько денег они при этом экономят), и последуют примеру Sony в окончательном отказе от E3. Это важный экзистенциальный момент, — поделился своим мнением в Twitter редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

При этом самый неблагоприятный исход для ESA также даст крупным издателям своего рода независимость от E3. Сейчас разработчики чаще всего подгоняют план разработки под выставку, чтобы успеть подготовить к показу рабочую демоверсию (без систематических кранчей, разумеется, не обходится). Но, отказавшись от участия в E3, компании смогут сами устанавливать время, место и даже формат цифровой презентации, подстраиваясь под определённую аудиторию и делая выдаваемый контент удобнее и содержательнее.