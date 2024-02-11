Кодзима решил вернуться к созданию игр после того, как едва не умер Хидэо Кодзима рассказал о завещании из-за болезни и возвращении к созданию игр

Фото: АГН «Москва»

Хидэо Кодзима

Японский гейм-дизайнер, сценарист и продюсер Хидэо Кодзима признался, что вернется к работе в шпионском жанре после серьезной болезни. По словам разработчика, которые приводит портал PC Gamer, он готовился к смерти и даже написал завещание.

В разговоре с PC Gamer Кодзима заявил, что во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он заболел и ему потребовалась операция. В тот момент настроение гейм-дизайнера было «в самой низкой точке», и ему казалось, что он больше никогда не вернется к своей работе, которой отдал немало лет, уточняет портал.

Я заболел в 2020 году. Это было во время пандемии, я был болен, изолирован. У меня даже была операция. Я подумал, что я так больше не могу. Мое общее состояние было в самой низкой его точке. Я чувствовал, что я больше не смогу делать игры. Я написал завещание. И в этот момент я понял, что люди смертны, — рассказал он.

Кодзима вернется в индустрию с новым проектом Physint, игра будет чем-то напоминать серию Metal Gear. Автор уточнил, что в течение последних восьми лет он очень часто получал просьбы создать что-то похожее на эту франшизу.

Ранее сообщалось еще об одном потрясении в жизни Хидэо Кодзимы: греческий телеканал Ant 1 в репортаже об убийстве премьер-министра Японии Синдзо Абэ показал его фото вместо фото преступника. Внешность Кодзимы действительно немного схожа с настоящим убийцей.