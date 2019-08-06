Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Игровой журналист и учредитель The Game Awards Джефф Кейли анонсировал показ новых материалов по PS4-эксклюзиву Death Stranding в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2019. Демонстрацию проведёт непосредственно Хидео Кодзима.

Прямая трансляция Opening Night Live состоится 19 августа в 21:00 по московскому времени. Сама выставка пройдёт с 20 по 24 августа.

Ранее Kojima Productions поделилась фотографиями с мероприятия, посвящённого 100 дням до выхода PS4-эксклюзива Death Stranding.

В конце мая Хидео Кодзима назвал игру совершенно новым видом экшенов, где основная цель — воссоединить изолированные города и раздробленное общество. Все элементы, включая историю и геймплей, соединены друг с другом темой Strand («Нить»), или связью. Вместе с протагонистом пользователям предстоит «создавать новые связи вместе с другими игроками по всему миру». 

Death Stranding выйдет 8 ноября.

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