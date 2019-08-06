https://static.news.ru/photo/d6da8754-b856-11e9-8fc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Игровой журналист и учредитель The Game Awards Джефф Кейли анонсировал показ новых материалов по PS4-эксклюзиву Death Stranding в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2019. Демонстрацию проведёт непосредственно Хидео Кодзима.

Exited to announce @HIDEO_KOJIMA_EN will be live in Cologne during @gamescom Opening Night Live on Monday, August 19 to premiere a exclusive new look at DEATH STRANDING. ONL will stream around the world across all major platforms! pic.twitter.com/HYD9UZXS1J — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 6 августа 2019 г.

Прямая трансляция Opening Night Live состоится 19 августа в 21:00 по московскому времени. Сама выставка пройдёт с 20 по 24 августа.

Ранее Kojima Productions поделилась фотографиями с мероприятия, посвящённого 100 дням до выхода PS4-эксклюзива Death Stranding.

В конце мая Хидео Кодзима назвал игру совершенно новым видом экшенов, где основная цель — воссоединить изолированные города и раздробленное общество. Все элементы, включая историю и геймплей, соединены друг с другом темой Strand («Нить»), или связью. Вместе с протагонистом пользователям предстоит «создавать новые связи вместе с другими игроками по всему миру».

Death Stranding выйдет 8 ноября.