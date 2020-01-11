https://static.news.ru/photo/6626364c-3589-11ea-b14f-fa163e074e61_660.jpg Фото: bildungsbucht /pixabay.com

Военные Канады несколько лет отлавливали на военных базах игроков мобильного приложения Pokémon Go. Об этом сообщило издание tjournal.ru со ссылкой на CBC News.

После запуска Pokémon Go в 2016 году канадские военные базы столкнулись с нашествием гражданских, искавших покемонов. Игра стала причиной переполоха и растерянности среди персонала, который не понимал, что происходит, — сообщило издание.

Документы об инцидентах на канадских военных базах содержат более 450 страниц.

Первый случай обнаружение «охотника на покемонов» случился в 2016 году на базе North Bay, неподалеку от Торонто. Старший капрал Дэниэл Бойд обнаружил в вечернее время минивэн, который следовал по базе, военный остановил автомобиль и увидел там двух молодых людей, которые смотрели в свои мобильные телефоны. После выяснения обстоятельств выяснилось, что мужчины искали на базе персонажа Пикачу.

Похоже, что по задумке игры, нужно ходить в Покестопы и Покезалы, чтобы собирать «Покемонов» (нам нужно нанять 12-летнего, чтобы помочь понять это), — следует из сообщения эксперта по безопасности авиабазы Канадских вооружённых сил Дэвида Левеника.

Отмечается, что военные без агрессии относились к «заблудившимся» игрокам на базах. Многие даже обрадовались, ведь военные музей при базах стали пользоваться популярностью.

Однако спустя неделю после запуска приложения, военная полиция страны выпустила особую инструкцию по данному явлению. А спустя две недели база North Bay отправила жалобу на компанию Niantic, которая разработала игру.

Минобороны Канады разобрало обращения спустя три года из-за огромного количества обращений, отметило издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что игроки приложения Pokémon Go из Новосибирска рассказали, что игра предложила им ловить покемонов в храме.