Игровой холдинг Embracer уходит из России

Руководство шведского холдинга Embracer, владеющий рядом компаний по производству компьютерных игр, объявил о прекращении своей деятельности на территории России и продаже своих активов, говорится в официальном пресс-релизе. Отмечается, что покупателем станет Beacon Interactive, сумма сделки составила $247 млн.

Embracer Group AB (Embracer) сегодня заключила соглашение о продаже отдельных активов оперативной группы Sabre Interactive по цене покупки в размере $247 млн, включая принятые обязательства по выплате прибыли в размере $44 млн, но без какого-либо дополнительного рассмотрения, — сообщается в публикации.

В холдинге отметили, что тем самым он завершает все проекты в России. Продажа активов также направлена на оптимизацию денежного потока инвесторов и сокращения затрат. Отмечается, что холдинг владеет 12 компаниями по разработке компьютерных игр. Наиболее известными проектами этих студий являются игры серии Tomb Raider, Deus Ex, Warhammer 40 000 и Dead Island. В последний год холдинг проводит мероприятия по реструктуризации и оптимизации, закрывая ряд студий. В частности Embracer закрыла студию Volition, известных по серии Saitns Row и Red Faction, а также авторов серии Insurgency — студию New World Interactive

Ранее эксперт в области видеоигр и бывший главный редактор издания «Игромания» Александр Кузьменко заявил, что в скором времени цены на видеоигры могут вырасти на 20%, повышение произойдет в несколько этапов. По словам специалиста, на конечной стоимости сказался курс доллара и ситуация в Турции, поскольку около 80% покупок игр осуществляется через серые схемы, связанные с этой страной.