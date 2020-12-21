В Польше хотят подать в суд на создателей игры Cyberpunk 2077

https://static.news.ru/photo/36957104-42bc-11eb-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/cyberpunkgame

Польской студии CD Projekt Red грозит крупный коллективный иск от инвесторов из-за проблем с игрой Cyberpunk 2077.

Ближайшее будущее выглядит тёмным для создателей Cyberpunk — возможно, даже более тёмным, чем будущее, которое они построили в Найт-сити. Запросы на возврат средств поступают тысячами. Адвокаты и инвесторы в Варшаве рассматривают возможность подачи коллективного иска против компании за «преступное искажение фактов с целью получения финансовой выгоды», — говорится в статье The New York Times, посвящённой игре.

Информацию подтвердил варшавский поверенный и инвестор CDPR Миколай Ожеховский.

В связи с приостановкой продаж Cyberpunk 2077 мы анализируем вместе с командой юридической фирмы основания для подачи коллективного иска, — написал он.

Он призвал присоединяться всех заинтересованных в участии в иске, подчеркнув, что это полностью бесплатно. Ожеховский добавил, что совместно с одним из интернет-порталов готовится материал о правах инвесторов.

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра, являющаяся продолжением настольной игры «Киберпанк 2020» Майка Пондсмита, вышла 10 декабря. События в ней разворачиваются в вымышленном городе будущего, где орудуют преступные группировки, а местные жители становятся их заложниками. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.

В первый же день геймеры столкнулись со множеством багов, а обладатели консолей Xbox One и PlayStation 4 и вовсе не смогли играть в Cyberpunk 2077. Разработчикам пришлось извиняться перед ними. Компания Sony Interactive Entertainment удалила игру из PlayStation Store и начала возвращать геймерам уплаченные за неё деньги. Особую упрощённую политику возврата средств обозначила Microsoft, а в CD Projekt RED пообещали возвращать деньги и за физические копии игры.

Как писал NEWS.ru, разработчики выпустили 19 декабря очередной патч, исправляющий ряд геймплейных и графических проблем в игре. Однако игроки посмеялись над их усилиями, усомнившись, что это вряд ли заметно улучшит качество продукта.