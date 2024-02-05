Новая игра про Индиану Джонса может выйти на PS5

Фото: MachineGames

Игра Indiana Jones and the Great Circle

Игра по кинофраншизе про Индиану Джонса, Indiana Jones and the Great Circle, возможно, будет представлена на PlayStation 5. Пока решение об этом не принято, релиз намечен на платформах Xbox Series и PC, сообщает издание The Verge со ссылкой на источник.

На данный момент известно, что геймеры смогут ознакомиться с новой игрой в декабре 2024 года. Возможный релиз на PlayStation 5, если разработчики примут решение о расширении платформ, состоится через несколько месяцев после этого. Но, как подчеркивает издание, точные сроки неизвестны, а планы могут еще поменяться.

Над созданием игры работает Microsoft, активно разрабатывающая новую стратегию по продвижению своих игр на разных платформах. Авторы статьи указывают, что некоторые проекты останутся эксклюзивами для Xbox Series и PC, но часть игр намеренно представят еще и на других платформах, включая PlayStation 5. К слову, игру про Индиану Джонса изначально хотели портировать на PS5, но на планах сказалась сделка, по итогам которой компания Bethesda вошла в состав Microsoft.

Ранее специалисты раскрыли технические характеристики вариации консоли PlayStation 5 Pro. Она получит процессор с видеоускорителем AMD на архитектуре Zen2 под названием Viola, частота процессора составит 4,4 GHz, тогда как у актуальной PS5 этот показатель равен 3,5 GHz. Также устройство оснастят 16 Гб оперативной памяти GDDR6. Это повысит его производительность почти втрое — с 10,28 до 28,67 терафлопс.