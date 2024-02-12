Стало известно, когда выйдет PlayStation 6 Инсайдер RedGamingTech заявил, что PlayStation 6 выйдет в 2028 году

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В компании Sony уже занимаются разработкой игровой консоли PlayStation 6, следующее поколение приставки появится в 2028 году, утверждает инсайдер RedGamingTech. Точные характеристики новинки пока неизвестны, но предполагается, что в их основу лягут технологии AMD, хотя участие других крупных производителей не исключено, заявил он на YouTube-канале.

По его словам, разработка PS6 началась в 2023 году, а на выходе она будет вне конкуренции из-за высоких мощностей. Он отметил, что Sony вкладывает большие ресурсы в разработку, однако конкретных цифр не привел.

Он добавил, что инженеры уделили особое внимание трассировке лучей, а сама консоль создается с идеей поддержки новых технологий, в том числе тех, где активно используется искусственный интеллект. Резюмируя, инсайдер заявил, что на прилавках магазинов приставка появится в 2028 году (PS5 вышла в 2020 году).

Ранее стало известно, что шутер Helldivers 2 от PlayStation произвел настоящий фурор на платформе Steam: пиковый онлайн 10 февраля достиг 119 тыс. игроков, а сам проект занял третье место среди новинок 2024 года. Геймеры высоко оценили новинку: 74% отзывов положительные.

Сейчас онлайн в Helldivers 2 PS5 + ПК превысил уже 360 тысяч игроков. Студия Arrowhead срочно переделывает сетевую инфраструктуру, поскольку она и Sony не были готовы к такой популярности игры. Она превзошла все ожидания компаний и разошлась тиражом в 1 млн копий.