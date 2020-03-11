https://static.news.ru/photo/a21144d8-6367-11ea-bc04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, также известная как E3, отменяется из-за проблем с коронавирусом COVID-19. Мероприятие должно было пройти в Лос-Анджелесском конференц-центре с 9 по 11 июня.

По словам источника, знакомого с ситуацией, организатор выставки ESA должен официально объявить об отмене ивента сегодня, 11 марта, в 19:30 по московскому времени. Ассоциация уже написала партнёрам, что «рассматривает варианты проведения онлайн-мероприятия E3 этим летом», передаёт Bloomberg.

Одним из первых об отмене E3 2020 сообщил издатель Devolver Digital. Позже аналогичной информацией со ссылкой на источники поделились издание Ars Technica и редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

Cancel your E3 flights and hotels, yâall. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Вы все, отменяйте свои билеты и брони отелей на E3.

Ранее ESA допускала возможность проведения выставки, несмотря на введение в Лос-Анджелесе чрезвычайного положения из-за коронавируса. Организаторы тогда заявили, что ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию.

E3 — одно из крупнейших событий в игровой индустрии, которое собирает в одном месте тысячи гостей и разработчиков. В 2020 году выставка должна была стать особенно интересной, учитывая, что в конце года компании Microsoft и Sony планируют выпустить консоли следующего поколения.

NEWS.ru уже написал специальный материал о том, как отмена E3 2020 из-за COVID-19 уведёт игровую индустрию в онлайн.