Игровое подразделение Sony хочет расширить библиотеку эксклюзивов PS5

https://static.news.ru/photo/43d2e47a-a368-11eb-beb8-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/myplaystation_vk

Компания Sony хочет, чтобы консоль нового поколения PlayStation 5 получила самую большую библиотеку эксклюзивных игр. Об этом рассказал исполнительный директор игрового подразделения корпорации Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан в интервью японскому изданию Nikkei.

Мы тихо, но постоянно инвестируем в высококачественные игры для PlayStation. И мы позаботимся о том, чтобы поколение PlayStation 5 получило больше эксклюзивов, чем когда-либо прежде, — сказал он.

Райан отметил, что компания уже занималась слияниями и поглощениями. Так, в 2019 году SIE присоединила американского разработчика Insomniac Games. Он не стал исключать, что подобные поглощения будут происходить и дальше.

Руководитель игрового подразделения добавил, что компания ведёт переговоры с Microsoft по облачному геймингу. Он выразил надежду, что сможет анонсировать стратегию Sony в этом направлении, «когда придёт время».

Накануне СМИ сообщили, что Sony работает над новой версией игровой приставки PlayStation 5, которая может появиться в 2023 году. По данным источников журналистов, разработка идёт полным ходом. Речь идёт о PlayStation 5 Slim — облегчённой и уменьшенной в размерах модификации с чуть меньшей производительностью. Базовая версия PS5 при этом является самой массивной игровой консолью современности. Slim-версия должна получить процессор от AMD на 5-нанометровой платформе. Оригинальная «пятёрка» работает на архитектуре Zen 2 и RDNA 2 на 7-нанометровом «железе».