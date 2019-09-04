Blizzard объявила о скором появлении новой возможности в World of Warcraft Classic. Разработчики позволят игрокам бесплатно перенести персонажей на другие серверы.
Поводом к этому решению послужила перегруженность «миров»: игрокам приходится отстоять долгую очередь, прежде чем они смогут попасть в игру. Blizzard
Первыми переселенцами станут американские игроки. Функция станет доступна в ближайшие дни.
Ранее News.ru сообщил, что CD PROJEKT RED подтвердила появление мультиплеера в Cyberpunk 2077. Он станет доступен после релиза проекта.