https://static.news.ru/photo/e5a3fe64-cf21-11e9-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Blizzard объявила о скором появлении новой возможности в World of Warcraft Classic. Разработчики позволят игрокам бесплатно перенести персонажей на другие серверы.

Поводом к этому решению послужила перегруженность «миров»: игрокам приходится отстоять долгую очередь, прежде чем они смогут попасть в игру. Blizzard предупредила , что персонажа нельзя будет перенести, если он — лидер гильдии, у него есть выставленные лоты на аукционе или у него есть письма в почтовом ящике.

Первыми переселенцами станут американские игроки. Функция станет доступна в ближайшие дни.

Ранее News.ru сообщил, что CD PROJEKT RED подтвердила появление мультиплеера в Cyberpunk 2077. Он станет доступен после релиза проекта.