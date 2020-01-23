https://static.news.ru/photo/4befda00-3dcf-11ea-9863-fa163e074e61_660.jpg Фото: wotblitz.ru

Компания Wargaming объявила о скором старте нового события «Лунный свет» в World of Tanks Blitz. Игрокам предстоит собирать Лунные монеты, сражаясь в обычных и рейтинговых боях на машинах V уровня и выше.

За каждую победу виртуальные танкисты будут получать две монеты, а за первые пять побед — Лунный контейнер с пятью монетами и другими призами, включая бустеры, кредиты и дни премиум-аккаунта.

Участники смогут переходить на следующие этапы события, на которых будут новые подарки и два суперлота: быстрый захватчик VI уровня Type 64 (400 монет) и T-34-3, отличная машина огневой поддержки VIII уровня (920 монет).

Ивент «Лунный свет» продлится с 24 по 31 января.

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