Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

Представители организации присутствовали только в сюжетном режиме, но энтузиасты нашли способ добавлять их в сетевую игру с помощью читов. Некоторые пользователи reddit начали жаловаться на увеличение активности геймеров, добавляющих членов Ку-клукс-клан и натравливающих их на других игроков.
В начале февраля NEWS.ru писал, что хакеры начали досаждать игрокам в Red Dead Online. Виртуальные ковбои столкнулись на фронтире с необычными врагами — двухголовыми скелетами.
По словам пользователей, столкнувшихся с новой угрозой, противники неуязвимы, хотя некоторые игроки заметили, что им удалось их победить. Хакеры, позаимствовавшие модель скелета из файлов игры, контролируют «приспешников» с воздушного шара.