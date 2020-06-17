Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

https://static.news.ru/photo/aba82680-b081-11ea-a1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: rockstargames.com

Студия Rockstar Games выпустила новое обновление для Red Dead Online. Оно убирает возможность добавлять в мир членов Ку-клукс-клана.

I wouldn't normally share this, but we're seeing more & more posts about it on reddit & Discord



Will @RockstarGames ever do anything about modders abusing the "Rockstar Message" text in Red Dead Online & spawning klan npcs?



Give us crew/friend only sessions. Stop enabling this pic.twitter.com/WXsRihsrqV — Red Dead Online Community (@RedDeadRDC) June 13, 2020

Представители организации присутствовали только в сюжетном режиме, но энтузиасты нашли способ добавлять их в сетевую игру с помощью читов. Некоторые пользователи reddit начали жаловаться на увеличение активности геймеров, добавляющих членов Ку-клукс-клан и натравливающих их на других игроков.

В начале февраля NEWS.ru писал, что хакеры начали досаждать игрокам в Red Dead Online. Виртуальные ковбои столкнулись на фронтире с необычными врагами — двухголовыми скелетами.

По словам пользователей, столкнувшихся с новой угрозой, противники неуязвимы, хотя некоторые игроки заметили, что им удалось их победить. Хакеры, позаимствовавшие модель скелета из файлов игры, контролируют «приспешников» с воздушного шара.