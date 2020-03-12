https://static.news.ru/photo/7cf17e50-647c-11ea-aaf4-fa163e074e61_660.jpg Blade Runner Фото: Nightdive Studios

Компания Nightdive Studios взялась за восстановление видеоигры Blade Runner 1997 года. Она будет доступна PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на ПК в Steam.

Разработчики занимаются ремастерингом игры на своём движке KEX Engine, так как исходный код Blade Runner был утрачен. По этой причине игру не смогли переиздать в онлайн-магазинах до декабря 2019 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Blade Runner — 3D-квест по мотивам культового фильма «Бегущий по лезвию» британского режиссёра Ридли Скотта, вышедшего в 1982 году.

Как писал NEWS.ru, американские зрители хотели бы увидеть на большом экране киноадаптацию видеоиры Super Mario Bros. компании Nintendo. По результатам опроса за серию игр о водопроводчиках проголосовали 44% из 2200 респондентов.