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Студия Bloober Team в рамках специального выпуска Inside Xbox представили новый геймплейный трейлер ужастика Blair Witch.

Действие игры развернётся в 1996 году, через два года после событий оригинала. Протагонистом станет бывший полицейский Эллис, отправляющийся со своей собакой на поиски пропавшего мальчика. «Ведьма из Блэр» поступит в...