EA Sports в рамках Inside Xbox показала трейлер сюжетного режима MyCAREER баскетбольного симулятора NBA 2K20. В кампании появятся персонажи сыгранные не только профессиональными спортсменами, но и такими актёрами, как Идрис Эльба («Лютер») и Розарио Доусон («Город грехов»).
Разработчики обещают, что поклонников серии ждут непревзойденные графика и геймплей, инновационные режимы игры, удобная система управления и широкие возможностями персонализации.
NBA 2K20 выйдет 6 сентября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Ранее Microsoft и студия Bloober Team в рамках специального выпуска Inside Xbox представили новый геймплейный трейлер ужастика Blair Witch.
Ранее студия Bloober Team в рамках специального выпуска Inside Xbox представила новый геймплейный трейлер ужастика Blair Witch.