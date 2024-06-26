«Хуже тамагочи»: названа главная опасность Hamster Kombat Депутат Толмачев: Hamster Kombat может собирать личные данные россиян.

Фото: Aref Taherkenareh/dpa/Global Look Press

Hamster Kombat отличается от «тамагочи» тем, что последняя пожирала только время пользователей, в то время как первая с большой долей вероятности собирает данные пользователей, поделился мнением с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, в этом заключается главная опасность «хомяка».

Разница между Hamster Kombat и «тамагочи» есть. Игрушка из 90-х была безобидной и пожирала только время пользователей. А «хомяк» наверняка собирает данные, эксплуатирует пользовательскую активность: например, заставляет подписываться на соцсети в обмен на игровую валюту, — сказал он.

Толмачев объяснил, что ценность личной информации и больших данных во времена «тамагочи» осознавали не все. По его словам, с тех пор ситуация изменилась, и практически любая игра знает о пользователях если не все, то очень многое.

Как в дальнейшем будут использованы эти сведения, никто из «хомяководов» не знает. Вот где главная опасность, — заключил парламентарий.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец ранее заявила о необходимости запретить на законодательном уровне игру Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка и зарабатывать монеты, и другие кликеры. По ее мнению, такие игры представляют опасность для детей.