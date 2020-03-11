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Глава PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что постапокалиптический экшен Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года.

Да, я могу подтвердить, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом... Скоро студия Guerrilla в лице новых руководителей Михеля ван дер Леу, Джей-Би ван Бика и Энджи Сметц поделится с вами подробностями, — рассказал Хульст в интервью блогу PlayStation.

При этом выход боевика на другой платформе не означает, что игры PlayStation лишатся эксклюзивности. По словам Хульста, в случае с Horizon Zero Dawn «сошлись все звёзды».

У нас пока нет планов выпускать другие игры на ПК, и мы на 100% преданны нашим собственным системам, — уверил глава PlayStation Worldwide Studios.

Хульст занял должность руководителя игрового направления в ноябре 2019 года. Он взял на себя управление всем процессом разработки игр Sony в 14 внутренних студиях. До своего назначения Хульст был главой студии Guerrilla Games, также знакомой сообществу по серии Kiilzone.

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