Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году

https://static.news.ru/photo/a5f5cede-b12d-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Interactive Entertainment

Директор Horizon Forbidden West Матайас де Йонге (Mathijs de Jonge) обозначил окно релиза приключенческого экшена. Сиквел Zero Dawn должен выйти в 2021 году.

В новом ролике разработчик также рассказал, что игровой мир станет больше по сравнению с первой частью и в нём даже появятся крупные подводные локации. Главная героиня Элой, путешествуя по западной территории бывших США, встретится с новыми разновидностями машин и племенами.

По словам геймдизайнера, SSD в PlayStation 5 практически избавит геймеров от экранов загрузки, а быстрое перемещение и возрождение на контрольной точке будут занимать считанные секунды.

Sony показала консоль следующего поколения PS5 12 июня. Вместе с ней разработчики анонсировали ряд проектов, включая новую часть «Человека-паука», Resident Evil 8 и ремейк Demon's Souls.

После презентации вице-президент PlayStation по разработке UX-дизайна Мэтт Маклорин рассказал, что PS5 получит полностью новый интерфейс. Он описал его как «очень интересную эволюцию операционной системы», сообщал NEWS.ru.