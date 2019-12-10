https://static.news.ru/photo/a8ede9b4-1b19-11ea-9644-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Несколько инсайдеров раскрыли технические характеристики нового поколения игровых консолей Microsoft. Компания готовит к запуску две платформы — доступную Xbox Lockhart и её старшую версию Xbox Anaconda.

Консоли получат восьмиядерный процессор с тактовой частотой около 3,5 ГГц. При этом у Anaconda будет больше производительности на ядро. Старшую версию также оснастят 16 Гб оперативной памяти, где 3 Гб отведут для операционной системы, остальные — для игр.

Вычислительная мощность Anaconda составит 12 терафлопс, Lockhart — 4 терафлопса (в то время как у Xbox One X было 6, а у Xbox One S — 1,4). Одной из главных особенностей новых консолей станет накопитель NVMe SSD, который значительно снижает скорость загрузки (с минуты до нескольких секунд).

В середине августа глава Xbox Фил Спенсер рассказал, что команда разработчиков Project Scarlett в первую очередь хочет сосредоточиться на частоте кадров и играбельности. Они намерены гарантировать, что игра будет работать с максимально возможной частотой кадров, и поэтому нацелены на 60 кадров в секунду при разрешении 4K.

Другая, не менее важная задача Xbox — обеспечить высокую скорость загрузки, чтобы владелец консоли смог зайти в игру настолько быстро, насколько это возможно. Как заявил Спенсер, в компании также продолжат развивать обратную совместимость.

Новая консоль поступит в продажу в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Спенсер поделился неожиданными новостями о Project Scarlett. По его словам, консоль следующего поколения уже находится у него дома, став основным игровым устройством.