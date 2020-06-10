Хакеры взломали около 300 аккаунтов пользователей Nintendo

Компания Nintendo выявила новых пострадавших от апрельского взлома учётных записей. В общей действия хакеров затронули около 300 тысяч пользователей.
Как утверждают в компании, злоумышленники, получившие доступ к Nintendo Network ID (NNID), смогли воспользоваться средства жертв для покупок на платформе в менее 1% случаев. Японский производитель пообещал возместить финансовые потери.
Nintendo сбросила пароли взломанных аккаунтов, отключила возможность входа в учётную запись через NNID и
Первоначально в конце апреля разработчики сообщили о 160 тысяч пострадавших. В компании утверждают, что хакеры получили доступ к таким данным, как имя юзера, дата рождения, страна и адрес электронной почты.
В начале мая Nintendo опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2020 года, согласно которому общие продажи Switch составили 55,7 миллиона единиц.
Ранее NEWS.ru рассказал, что PS4 Pro остаётся самой популярной консолью в России. Гибридная Switch в списке устройств заняла четвёртое место.
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