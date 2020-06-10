Хакеры взломали около 300 аккаунтов пользователей Nintendo

https://static.news.ru/photo/ccb07740-ab24-11ea-a5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Компания Nintendo выявила новых пострадавших от апрельского взлома учётных записей. В общей действия хакеров затронули около 300 тысяч пользователей.

Как утверждают в компании, злоумышленники, получившие доступ к Nintendo Network ID (NNID), смогли воспользоваться средства жертв для покупок на платформе в менее 1% случаев. Японский производитель пообещал возместить финансовые потери.

Nintendo сбросила пароли взломанных аккаунтов, отключила возможность входа в учётную запись через NNID и посоветовала пользователь включить двухфакторную аутентификацию.

Первоначально в конце апреля разработчики сообщили о 160 тысяч пострадавших. В компании утверждают, что хакеры получили доступ к таким данным, как имя юзера, дата рождения, страна и адрес электронной почты.

В начале мая Nintendo опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2020 года, согласно которому общие продажи Switch составили 55,7 миллиона единиц.

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