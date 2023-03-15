Хакеры выложили в Сеть гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: GameSpot / YouTube

Администратор сообщества «Вестник Того Самого Сталкера» во «ВКонтакте» под ником Daniil Nexus выложил в Сеть два архива с данными из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, общий размер которых составляет 16 Гб. В опубликованных архивах можно найти карты с метками локаций, дизайн-документы, а также подробности создания игрового мира.

Та самая публикация материалов, которую вы ждали. Скрасим ваше ожидание показом всего того, что мы запланировали на 15-е число. В составе будет как то немногое, что мы уже опубликовали, так и огромное количество того, что вам еще предстоит увидеть, — написал администратор группы.

В выложенных документах также можно обнаружить элементы сценария игры.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Такое решение принято в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, содержащих призывы к экстремизму.

До этого украинская студия — разработчик видеоигр GSC Game World — объявила об отказе продавать свои игры на территории России. При этом покупатели, которые успели оформить предзаказ на цифровую версию второй части S.T.A.L.K.E.R. получат копию игры. Во всех остальных случаях предусмотрен возврат средств.