https://static.news.ru/photo/d5fcfd5c-e11f-11e9-bde2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rockstar Games

Экшен Grand Theft Auto 5 (GTA V) стал самой востребованной игрой среди российский игроков в 2019 году. На втором и третьем местах расположились FIFA 19 и Minecraft.

По результатам анализа «Яндекс.Маркета» в преддверии выставки «ИгроМир», компания выяснила, что спрос на категорию «Игры для приставок и ПК» в период с 1 января по 24 сентября оставался стабилен, за исключением 15 февраля, когда был зафиксирован резкий скачок интереса пользователей. Эксперты связывают его с релизом шутера «Metro: Исход», действие которого разворачивается в постапокалиптической России.

Средняя стоимость популярных предложений оставалась в пределах 1500 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в августе — 2400 рублей. Топ-10 самых популярных видеоигр выглядит следующим образом:

Grand Theft Auto V FIFA 19 Minecraft Red Dead Redemption 2 God of War «Человек-паук» (2018) «Metro: Исход» Days Gone «Detroit: Стать человеком» Resident Evil 2

Ранее News.ru рассказал, что российские пользователи проводят больше всего времени в играх, YouTube, соцсетях и приложениях для чтения. Самыми популярными по проведённому времени оказались головоломки в жанре «три в ряд» Gardenscapes и её сюжетное ответвление Homescapes. Юзеры в среднем тратят на них 46 и 41 минуту в день соответственно. На третьем месте разместилось приложение для чтения книг FBReader (40 минут в день).