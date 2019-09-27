Экшен Grand Theft Auto 5 (GTA V) стал самой востребованной игрой среди российский игроков в 2019 году. На втором и третьем местах расположились FIFA 19 и Minecraft.
По результатам анализа «Яндекс.Маркета» в преддверии выставки «ИгроМир», компания выяснила, что спрос на категорию «Игры для приставок и ПК» в период с 1 января по 24 сентября оставался стабилен, за исключением 15 февраля, когда был зафиксирован резкий скачок интереса пользователей. Эксперты связывают его с релизом шутера «Metro: Исход», действие которого разворачивается в постапокалиптической России.
Средняя стоимость популярных предложений оставалась в пределах 1500 рублей. Самая высокая средняя цена была зафиксирована в августе — 2400 рублей. Топ-10 самых популярных видеоигр выглядит следующим образом:
- Grand Theft Auto V
- FIFA 19
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- God of War
- «Человек-паук» (2018)
- «Metro: Исход»
- Days Gone
- «Detroit: Стать человеком»
- Resident Evil 2
Ранее News.ru рассказал, что российские пользователи проводят больше всего времени в играх, YouTube, соцсетях и приложениях для чтения. Самыми популярными по проведённому времени оказались головоломки в жанре «три в ряд» Gardenscapes и её сюжетное ответвление Homescapes. Юзеры в среднем тратят на них 46 и 41 минуту в день соответственно. На третьем месте разместилось приложение для чтения книг FBReader (40 минут в день).